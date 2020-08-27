1 259 жителей Псковской области подтвердили право на предпенсионные льготы

18:15, 27 августа 2020, ПАИ

За шесть месяцев 2020 года в Псковской области органы Пенсионного фонда России подтвердили право на различные меры социальной поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста по 1 259 запросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ПФР.

C 2019 года для граждан предпенсионного возраста предусмотрены определённые льготы и гарантии, которые предоставляют центр занятости населения, Федеральная налоговая служба, работодатели и региональные органы исполнительной власти.

Так, граждане предпенсионного возраста имеют право:

в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации;

на пособие по безработице в повышенном размере;

на налоговые льготы по достижении пенсионного возраста, действующего на 31 декабря 2018 года;

на получение накопительной пенсии по достижении ранее действовавшего пенсионного возраста (55 лет – женщины, 60 лет – мужчины).

Льготы, предусмотренные для предпенсионеров, предоставляются при обращении граждан в тот орган, в чьём ведении находится конкретный вопрос. Так, для прохождения диспансеризации необходимо обратиться к работодателю, для предоставления налоговых льгот – в налоговую инспекцию, для получения повышенного пособия по безработице – в центр занятости населения.

Статус предпенсионера подтверждает Пенсионный фонд России по соответствующим запросам органов власти и ведомств, предоставляющих льготы.

В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить справку о статусе предпенсионера для получения льгот, он может обратиться через личный кабинет на сайте ПФР и портал «Госуслуги», клиентские службы территориальных органов ПФР по предварительной записи либо в МФЦ.