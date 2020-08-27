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Общество

Совершённых детьми преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков не выявлено в Пскове в этом году

В 2020 году Пскове не зафиксировано преступлений, совершённых несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом было объявлено на заседании антинаркотической комиссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

С докладом об организации и эффективности работы по профилактике употребления психоактивных веществ, наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Пскова выступила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

Она рассказала, что с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 28 муниципальных общеобразовательных учреждениях ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся. В 2019 году его прошли 8 716 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет. Используемая для прохождения тестирования методика позволяет более чётко определить группы риска и организовать с такими ребятами профилактическую работу. В каждом общеобразовательном учреждении спланирована работа по профилактике потребления наркотических веществ. В этом году все мероприятия проходили в режиме онлайн, уточнила она.

Кроме того, ежегодно на базе одного из учреждений для подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта, работает лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием «Юный спецназовец». В этом году 30 детей принимали участие в мероприятиях, посвящённых противодействию наркотиков. Одна из задач работы лагеря связана с сохранением и укреплением здоровья несовершеннолетних, популяризацией здорового образа жизни, профилактикой потребления наркотиков. Всё время дети участвовали в различных выездах, субботниках, мероприятиях, посвящённых здоровому образу жизни.

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