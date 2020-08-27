Новоржевские школьники получили портфели от Детского фонда
60 школьников из Новоржевского района получили портфели и канцелярские товары от Детского фонда, сообщили в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».
Школьные принадлежности удалось закупить благодаря бизнесменам и отзывчивым людям из Пскова и Австрии. Отдельную благодарность Детский фонд выразил президенту австрийского благотворительного фонда «Маленькие сердца» Паскаль Вайер. Приобрести рюкзаки и все необходимые канцелярские товары удалось благодаря благотворительной ассоциации.
Родители смогли выбирать одежду для детей, а ребята получили сладости от генерального директора руководителя группы компаний ООО ГК «МегаХолод» Татьяны Кириленок.
В организации поездки Детскому фонду помогали участники проекта «Учись, студент». Волонтёры, переодевшись в праздничные костюмы, вручили детям портфели и помогли разложить вещи.
Поездка состоялась в рамках проекта «Щедрый склад» с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.