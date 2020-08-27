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Общество

Новоржевские школьники получили портфели от Детского фонда

Фото: Детский Фонд

60 школьников из Новоржевского района получили портфели и канцелярские товары от Детского фонда, сообщили в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Школьные принадлежности удалось закупить благодаря бизнесменам и отзывчивым людям из Пскова и Австрии. Отдельную благодарность Детский фонд выразил президенту австрийского благотворительного фонда «Маленькие сердца» Паскаль Вайер. Приобрести рюкзаки и все необходимые канцелярские товары удалось благодаря благотворительной ассоциации.

Фото: Детский Фонд

Родители смогли выбирать одежду для детей, а ребята получили сладости от генерального директора руководителя группы компаний ООО ГК «МегаХолод» Татьяны Кириленок.  

В организации поездки Детскому фонду помогали участники проекта «Учись, студент». Волонтёры, переодевшись в праздничные костюмы, вручили детям портфели и помогли разложить вещи.

Поездка состоялась в рамках проекта «Щедрый склад» с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. 

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