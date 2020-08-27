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Общество

Пятиклассники школы № 1 Пскова присоединяются к проекту «Кикоинский класс»

С сентября этого года в средней общеобразовательной школе № 1 имени Л. М. Поземского в проекте «Кикоинский класс» будут участвовать 5-е и 6-е классы. Перед началом учебного года в детском технопарке «Кванториум» стартовал цикл семинаров с коллективом школы, сообщили Псковскому агентству информации в псковском «Кванториуме».

Специалисты детского технопарка и учителя обсудили стратегию обучения, обговорили особенности учебного плана и рабочих программ по предметным областям, сформировали программу внеурочной деятельности, определили программы, которые будут реализованы в сетевой форме. Также будут организованы отдельные встречи с администрацией школы и наставниками «Кванториума», которые задействованы в этом направлении.

«Кикоинский класс» – уникальный проект, который не имеет аналогов в федеральной сети детских технопарков. Своё название он получил в честь советского физика, академика Исаака Кикоина, чьё детство и юность прошли в Опочке и Пскове. Концепция «Кикоинского класса» связана с изучением природоподобных технологий. Участники проекта: Курчатовский институт, средняя общеобразовательная школа № 1 имени Л. М. Поземского, Псковский государственный университет, детский технопарк «Кванториум» в Пскове.

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