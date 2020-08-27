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Общество

Псковский жилой фонд готов к отопительному сезону на 74,1%

Подготовка псковского жилого фонда к зиме по состоянию на 27 августа составляет 74,1 %, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города.

Вопрос о подготовке многоквартирных домов к новому отопительному сезону обсудили сегодня участники рабочего совещания с руководителями управляющих организаций. В обсуждении принимал участие заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас и заместитель главы города Сергей Гаврилов.

Готовность учреждений здравоохранения к новому отопительному сезону на сегодняшний день составляет 46,7 %, школ и детских садов – 98,8 %, учреждений культуры – на 36,4 %.

Антон Ляугминас призвал руководителей управляющих компаний начать более активную работу в данном направлении и ускорить подготовку к отопительному сезону. 

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