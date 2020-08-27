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Общество

Правительство выделит более 34 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет

Правительство России может выделить дополнительные средства для выплаты ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет, сообщило 27 августа Министерство финансов.

В связи с ростом числа заявлений в текущем году правительство дополнительно выделило из резервного фонда 34,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.  

На данный момент на рассмотрении находится 800 000 заявлений. Ежемесячные выплаты на детей в России сейчас получает более 3 млн детей.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, Минфин следит за ситуацей в регионах, чтобы социальные обязательства были полностью выполнены.

Ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет из семей с низкими доходами были введены указом президента с 1 января 2020 года. 

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