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Общество

Жители многоквартирного дома в Печорах три года провели без воды из-за сгнившей трубы

Фото: газета "Печорская правда"

 

МП «Теплосети» восстановили водоснабжение жильцов многоквартирного дома в Печорах, которые три года прожили без воды,сообщает газета «Печорская правда». 

В результате раскопок, которые проходили на улице Псковской, 19 на протяжении двух дней, МП «Теплосети» обнаружили, что труба, по которой осуществлялась подача воды в дом, сгнила.

Фото: газета "Печорская правда"

В газете отметили, что жильцы в течении трёх лет неоднократно ходили по различным инстанциям, но это не возымело никакого эффекта. Управляющая компания «Жилфондсервис» также не смогла найти и решить проблему жильцов.

В конце июля жильцы дома № 19 обратились к главе района Сергею Тарасику, который, разобравшись в ситуации, подключил к решению проблемы МП «Теплосети».

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