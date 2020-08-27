Жители многоквартирного дома в Печорах три года провели без воды из-за сгнившей трубы

22:53, 27 августа 2020, ПАИ

МП «Теплосети» восстановили водоснабжение жильцов многоквартирного дома в Печорах, которые три года прожили без воды,сообщает газета «Печорская правда».

В результате раскопок, которые проходили на улице Псковской, 19 на протяжении двух дней, МП «Теплосети» обнаружили, что труба, по которой осуществлялась подача воды в дом, сгнила.

В газете отметили, что жильцы в течении трёх лет неоднократно ходили по различным инстанциям, но это не возымело никакого эффекта. Управляющая компания «Жилфондсервис» также не смогла найти и решить проблему жильцов.



В конце июля жильцы дома № 19 обратились к главе района Сергею Тарасику, который, разобравшись в ситуации, подключил к решению проблемы МП «Теплосети».