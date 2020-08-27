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Общество

Три педагога из Псковской области стали победителями регионального этапа конкурса краеведов

Фото: Госархив Псковской области.

Три педагога из Псковской области стали победителями регионального этапа конкурса краеведов, работающих с молодёжью, сообщили работники Госархива Псковской области в своём аккаунте в социальной сети Instagram.

В этом году тематикой конкурса стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Авторы лучших проектов станут участниками Всероссийского фестиваля «История малой родины – история Отечества». В рамках данного этапа состоится презентация работ перед федеральным жюри, по итогам которой между 128 приглашёнными участниками распределятся I, II и III места.

Проект реализуется Российским историческим обществом и фондом «История Отечества» при поддержке Фонда президентских грантов.

 

 

 

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