Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где погибли два человека
Два человека погибли 27 августа в результате тройного ДТП на 456-ом километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Великолукском районе.
По предварительным данным, Mercedes двигался в сторону Москвы, а KIA в сторону Великих Лук.
В результате лобового столкновения водитель автомобиля KIA погиб на месте. В салоне автомобиля находились двое детей, они госпитализированы. Автомобиль Mercedes в результате столкновения загорелся, водитель погиб на месте. Водитель фуры жив.