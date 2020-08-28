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Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где погибли два человека

Два человека погибли 27 августа в результате тройного ДТП на 456-ом километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Великолукском районе.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, Mercedes двигался в сторону Москвы, а KIA в сторону Великих Лук.

В результате лобового столкновения водитель автомобиля KIA погиб на месте. В салоне автомобиля находились двое детей, они госпитализированы. Автомобиль Mercedes в результате столкновения загорелся, водитель погиб на месте. Водитель фуры жив.

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