Мороженое может подорожать в России на треть

08:16, 28 августа 2020, ПАИ

Представители бизнеса предупредили о подорожании в России мороженого на треть в 2021 году из-за введения обязательной маркировки продукта, пишет газета «Известия».

По данным издания, участники рынка обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить мороженое весом до 100 граммов из системы маркировки, поскольку под этот параметр подпадает большая часть продукции.

Согласно проекту постановления правительства, который подготовил Минпромторг, этот товар попадет под идентификацию уже с 20 января 2021 года. По мнению бизнеса, компаниям придётся нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.

В настоящее время в России вводится система маркировки ряда товаров, которая позволит отследить путь продукции от производителя до конечного продавца и будет препятствовать распространению нелегальной продукции.