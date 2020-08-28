Сбор со специалистами по эксплуатации авиационных тренажёров пройдёт в Псковской области

08:26, 28 августа 2020, ПАИ

В Псковской области на базе бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа пройдет сбор со специалистами по эксплуатации авиационных учебно-тренировочных средств и специализированных интерактивных классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В ходе пятидневного сбора, в котором примут участие инженеры авиационной службы, начальники комплексных тренажеров авиационных соединений и воинских частей, руководящий состав инженерно-авиационной службы объединения, будут проведены занятия по инженерно-технической и специальной подготовке, где рассмотрят вопросы эксплуатации и технического обслуживания тренажеров, методы диагностики и устранения возможных неполадок в работе аппаратуры.

Кроме того, в рамках сбора состоится конференция, на которой специалисты авиационных учебно-тренировочных средств выступят с докладами, обобщающими опыт эксплуатации и обслуживания тренажеров, использующихся в соединениях и воинских частях объединения.

Для проверки знаний специалистов в конце учебно-методического сбора будет проведен зачет по технической и специальной подготовке.

Методические занятия будут проводиться на таких тренажерных комплексах как ПТВ-241, СТВ-28, КТ-8мтв5, предназначенных для формирования, поддержания и восстановления навыков летных экипажей в выполнении всего объема задач по пилотированию, навигации и боевому применению самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации: ударного вертолета Ми-24, ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник», а также многоцелевого десантно-транспортного вертолета Ми-8мтв5-1.

Системы визуализации таких тренажеров на основе трехмерной геодезической базы обеспечивают максимально реалистичное изображение поверхности, а программы управления позволяют с высокой точностью воспроизводить практически все элементы полета на вертолетах армейской авиации, уточнили в пресс-службе.