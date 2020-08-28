4 581 житель Псковской области заразился коронавирусом

08:32, 28 августа 2020, ПАИ

4 581 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 28 августа коронавирус за последние сутки подтвердили у 25 человек.

Выздоровел 3 241 пациент (за сутки – 27). Умерло 62 инфицированных человека. Всего специалисты провели 80 226 (за сутки – 706) тестов на коронавирус.

«За сутки добавилось +25 новых случаев. Число выздоровевших (+27) снова превысило количество заразившихся. В активных очагах +1 случай в Савво-Крыпецком мужском монастыре. При этом, к сожалению, к общей статистике добавился ещё один умерший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Берегите себя!» – написал губернатор.