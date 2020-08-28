«Гонка патрулей» стартовала на «Десантном взводе» в Псковской области

09:13, 28 августа 2020, ПАИ

В урочище Вашина Гора Печорского района стартовала заключительная часть третьего этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», который проводится в рамках «АрМИ-2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2020.

На данном этапе десантники из 11 стран соревнуются в ориентировании по выбору в составе отделений (гонке патрулей), без экипажей. Соревнования проводятся по правилам международной федерации рогейна (IRF) в формате рогейн три часа (короткая дистанция).

В состав команды входят три отделения по пять человек. Старт общий по забегам. В забеге принимают участие по одному отделению от команды, интервал между забегами 10 минут. Старт и финиш находится в одном месте. Карты выдаются за 10 минут до старта для прокладывания маршрута. За 180 минут командам необходимо найти как можно больше контрольных пунктов (КП), отмеченных на карте. Фиксация прохождения КП происходит при помощи электронной системы. Отметиться необходимо всему составу отделения, интервал между отметкой первым участником команды и последним не должен превышать 120 секунд, в случае нарушения данного условия взятие КП не учитывается. Сумма очков КП равна первой цифре кода КП, например КП равен трём очкам. Штрафные баллы – за каждую полную и неполную минуту превышения контрольного времени (180 мин) из общей суммы очков, набранных отделением, вычитается одно очко. В случае превышения командой контрольного времени более чем на 30 минут результат команды аннулируется.

Всего в этапе принимают участие 11 команд.

Данное соревнование является вторым подэтапом, начавшимся накануне на полигоне «Струги Красные» гонкой преследования на боевых машинах третьего этапа соревнований.