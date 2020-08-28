Контейнер горел в доме на улице Коммунальной в Пскове

09:25, 28 августа 2020, ПАИ

27 августа в 13:42 в Пскове произошло возгорание в многоквартирном жилом доме на улице Коммунальной, 64, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В доме огнём повреждён пластиковый контейнер. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и семь человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Ещё один пожар произошёл в 22:43 в деревне Михайлово Дедовичского района. Сгорело бесхозное строение. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.