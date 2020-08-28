Псковская область вдвое увеличит число контрактов на ремонт и обслуживание трасс

09:31, 28 августа 2020, ПАИ

В Псковской области за счет участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году увеличат вдвое число контрактов жизненного цикла, которые предусматривают не только выполнение дорожных работ, но обслуживание отремонтированных трасс. В прошлом году в регионе было реализовано 10% таких контрактов, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

Для Псковской области ремонт дорог и их послегарантийное обслуживание крайне актуальны, так как протяженность региональных дорог составляет более 8 тыс. км, при этом лишь 34% из них находятся в нормативном состоянии. Кроме того, область является приграничной, это единственный регион РФ, который граничит сразу с тремя иностранными государствами, пропуская через свою территорию поток транзитных грузовых автомобилей. В регионе периодически возникают ситуации, когда дефекты в дорожном покрытии появляются до завершения гарантийного срока.

«В этом году мы намерены реализовать 20% контрактов в дорожной сфере по принципам так называемого жизненного цикла. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Рост произойдет за счет усиления работы собственными силами и за счет привлечения организаций из соседних регионов. Это даст серьезный эффект в том, что всегда можно будет привести к ответу того подрядчика, кто построил конкретный объект. То есть значительно улучшается качество дорожного строительства», - рассказал собеседник агентства.

Елкин уточнил, что в регионе одним из самых крупных подрядчиков, выполняющих работы на основе контрактов жизненного цикла, является государственное учреждение «Псковавтодор». По его словам, разработка и заключение контрактов жизненного цикла на ремонт дорог является одним из приоритетных направлений при реализации «дорожного» национального проекта. Такие контракты позволяют подрядчикам планировать работу на долгосрочную перспективу, резервировать материалы и закупать дорожную технику, а также осваивать новые технологии дорожного ремонта.

«Часть объемов выполняется собственными силами ГБУ «Псковавтодор». Они не только ремонтируют трассы, но и своими силами обустраивают освещение, оборудуют пешеходные переходы. В последующем они, как эксплуатирующая организация, сами их и эксплуатируют. Это подведомственное учреждение, и подобные бюджетные учреждения по такому принципу работают в восьми регионах нашей страны. То есть «Псковатводор» работает в режиме контрактов жизненного цикла: они сами ремонтируют дороги и потом сами их содержат, то есть они заинтересованы в том, чтобы сделать качественно», - пояснил Елкин.