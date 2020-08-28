Год условно получил житель Пустошки за угон автомобиля

09:50, 28 августа 2020, ПАИ

40-летний житель Пустошки признан виновным в неправомерном завладении автомобилем, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

9 мая у мужчины возник умысел воспользоваться чужим автомобилем ВАЗ-2110, чтобы на нём доехать до магазина. Через незапертую переднюю пассажирскую дверь он проник в салон автомобиля и с помощью ключа, который ему передал на хранение его знакомый, без разрешения на управление автомобилем завел двигатель и начал движение, то есть совершил угон.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему деяния и назначил наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком год.