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Год условно получил житель Пустошки за угон автомобиля

40-летний житель Пустошки признан виновным в неправомерном завладении автомобилем, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

9 мая у мужчины возник умысел воспользоваться чужим автомобилем ВАЗ-2110, чтобы на нём доехать до магазина. Через незапертую переднюю пассажирскую дверь он проник в салон автомобиля и с помощью ключа, который ему передал на хранение его знакомый, без разрешения на управление автомобилем завел двигатель и начал движение, то есть совершил угон.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему деяния и назначил наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком год. 

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