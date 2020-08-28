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Елена Полонская поздравила псковичей с праздником Успения Пресвятой Богородицы

Глава Пскова Елена Полонская поздравила горожан с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Пусть в этот торжественный и чистый день наши сердца наполнятся теплотой и надеждой на светлое будущее, а печали и невзгоды обходят стороной», - сказала Полонская.

Глава города пожелала всем крепкого здоровья, радости, «благоденствия и помощи Божией». «Пусть в доме царят мир и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает всех нас», - добавила она.

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