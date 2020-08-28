20 псковичей привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков

10:21, 28 августа 2020, ПАИ

За первое полугодие 2020 года в Пскове поступило 20 решений суда о привлечении к административной ответственности граждан и возложении на них обязанности пройти обследование, диагностику и (при необходимости) лечение у врача-нарколога, девять из них посетили врача, рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова в ходе заседания антинаркотической комиссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, по словам Антонов, за тремя гражданами организовано диспансерное наблюдение: один человек с диагнозом «наркомания», два человека с диагнозом «употребление наркотических средств с вредными последствиями».

Основной проблемой организации диспансерного наблюдения за данной категорией граждан является то, что, согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», диспансерное наблюдение возможно только с письменного согласия. Некоторые граждане отказываются от наблюдения. В таких случаях врач психиатр-нарколог проводит длительную беседу с подробным разъяснением всех последствий отказа от диспансерного наблюдения, включая социальные (невозможность получения разрешения на работу в определенных должностях, а также невозможность получения разрешения на право управлять транспортным средством и владение оружием).

Профилактическая работа проводится врачом - психиатром-наркологом при взаимодействии с УКОН УМВД России по Псковской области.