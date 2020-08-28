Сердце остановилось у девочки, пострадавшей в ДТП в Великолукском районе

10:25, 28 августа 2020, ПАИ

Состояние одной из девочек, которая пострадала в ДТП в Великолукском районе, тяжелое: была зафиксирована остановка сердца, пишет портал «Луки.ру».

ДТП произошло 27 августа около 22:20 на 456-м километре автодороги Москва-Балтия (М9) в Великолукском районе. Столкнулись три автомобиля: фура, KIA и Mercedes.

В результате ДТП водитель автомобиля KIA погиб на месте. В салоне автомобиля находились две девочки, они были госпитализированы в Великолукскую городскую больницу. Автомобиль Mercedes в результате столкновения загорелся, водитель погиб на месте.