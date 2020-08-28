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Общество

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил о полном искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах, сообщило  РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-центра форума.

В своей речи генерал-полковник Картаполов обратил особое внимание на правильно выбранное направление действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах. Статистические данные показывают существенное уменьшение числа преступлений среди военных и полную ликвидацию таких понятий, как «дедовщина» и «казарменное хулиганство».

По мнению генерала, это оказало огромное влияние на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ.

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительных результатов удалось добиться только благодаря слаженной работе всех профильных ведомств.

Кураленко подчеркнул, что в Вооруженных силах действует целая система профилактических мер для предупреждения и пресечения преступлений ещё на стадии выявления дисциплинарных нарушений.

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