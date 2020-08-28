Новый подход к проведению мероприятий: Агентство инвестиционного развития Псковской области формирует планы на 2021 год

11:07, 28 августа 2020, ПАИ

Агентство инвестиционного развития Псковской области ведет активную работу по взаимодействию с инвесторами, по сопровождению инвестиционных проектов и проведению конгрессно-выставочных мероприятий различного уровня с целью организации эффективных площадок для обмена информацией и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Уже сейчас ведется работа по формированию плана мероприятий Агентства на 2021 год.

В новый план мероприятий войдут три квалификационных раздела: масштабные мероприятия международного и федерального уровней с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, мероприятия въездного и выездного характера и мероприятия регионального значения.

В первом разделе мероприятий запланировано участие официальной делегации Псковской области в традиционных для региона масштабных событиях, как Петербургский международный экономический форум, Российский инвестиционный форум, форум Российского Фонда прямых инвестиций, конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ), и в других мероприятиях.

Также Агентство инвестиционного развития Псковской области ориентирует свою работу на взаимодействие с организацией международного уровня – Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), которая объединяет более 500 иностранных компаний, работающих в России.

В части въездных и выездных мероприятий регионального уровня Агентство определяет главным взаимодействие с региональными институтами развития: Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области, Центром поддержки экспорта, а также с Торгово-промышленной палатой Псковской области и Региональным союзом промышленников и предпринимателей Псковской области.

Совместные мероприятия запланированы в формате бизнес-миссий на территории Псковской области и в другие субъекты Российской Федерации и зарубежье.

Такое партнерское взаимодействие с региональными институтами позволит обеспечить широкий охват территорий для публичного представления интересов Псковской области и возможность предложить уникальные условия для реализации бизнес-проектов в регионе.

Мероприятия регионального значения направлены на решение проблемных вопросов местного уровня и укрепление существующих позиций, это касается реализации проектов на территории Моногорода Печоры, возможности сотрудничества с Фондом развития промышленности и проектов государственно-частного партнерства, а также планируется проведение ряда других мероприятий, направленных на развитие инвестиционной деятельности, в том числе на взаимодействие с Псковским государственным университетом по целевым программам обучения и повышение уровня знаний специалистов муниципальных образований с точки зрения инвестиционной деятельности.

Разработка нового плана мероприятий – важный шаг в улучшении результатов работы Агентства инвестиционного развития Псковской области.

Ожидается, что по итогу проведения мероприятий улучшится узнаваемость региона в международной и российской бизнес-среде, будут установлены новые деловые контакты различного уровня, а также ожидается рост интереса к Псковской области, как к территории для успешной реализации новых инвестиционных проектов.