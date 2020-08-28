Великолучанка поссорилась с подругой и ударила ее ножом

11:19, 28 августа 2020, ПАИ

27 августа в Великих Луках девушка поссорилась со своей подругой и ударила ее ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМДВ РФ по Псковской области.

23-летняя великолучанка находилась в жилом доме на проспекте Гагарина со своей знакомой. У нетрезвых девушек произошел конфликт, приятельница потерпевшей схватила в руки нож и ударила девушку в грудь.

Полиция задержала 25-летнюю девушку, она призналась в содеянном. При проверке также выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности перед законом и была судима за причинение легкого вреда здоровью.

Стражи порядка изъяли орудие преступления. Расследование продолжается. Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.