Праздник в честь открытия сквера на Четырёх углах состоится 29 августа

11:49, 28 августа 2020, ПАИ

29 августа в 12:00 в Пскове состоится праздник в честь открытия сквера на Четырёх углах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С приветственными словами к псковичам обратятся официальные лица, а затем всех участников ждет культурно-развлекательная программа. Праздничная зона условно будет поделена на три площадки. Библиотеки Пскова организуют выставку книг о парках России и мира, книгообмен и викторину, посвященную паркам и скверам города. Детская художественная школа представит выставку картин. Развлекательную программу подготовил и Городской культурный центр.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря участию администрации Пскова в проекте LV-RU-021 «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии», который реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов.

