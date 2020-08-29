Из Москвы – в глубинку: Зачем конный театр переехал в деревню под Опочкой

18:53, 29 августа 2020, ПАИ

Переезд из столицы в псковскую глубинку, сельская жизнь вместо городской, без воды и отопления, ранние подъёмы под крики петуха. О том, какой сложный путь пришлось пройти театру и животным, скитаясь от места к месту, об экскурсиях для туристов и больших мечтах о театральных представлениях и жизни в деревне под Опочкой Псковскому агентству информации рассказала директор конного театра «Чардаш» Анна Теплова.

Всё началось с любви к лошадям

Анна Теплова – москвичка. Вся её жизнь связана с лошадями. В детстве она занималась в конном клубе «Лесной городок» в Московской области и мечтала о собственной конюшне. «Мне хотелось создать свою конюшню, потому что меня не устраивали некоторые вещи. Хотелось гармонии и разнообразия», – рассказала Анна.

Безграничная любовь к лошадям привела её к созданию собственного театра с животными «Чардаш» и строительству 13 конюшен! Все они располагались в разных уголках Московской области – в усадьбе «Архангельское», в деревнях Троице-Лыково, в Гольёво, в городе Киржаче во Владимирской области и в других местах.

«Денег у нас не было, на помойке собирали поддоны, которые перевозили на лошади, – вспоминает Анна. – Звали студентов-волонтёров, которые помогали всё красиво обустраивать».

И конечно, все конюшни, где вместе с лошадями жили самые разные животные, построились не одновременно. Своей территории театр «Чардаш» не имел и всегда располагался на чьей-то земле. И всегда находились недоброжелатели и причины, чтобы отнять землю у театра, поэтому четвероногим артистам вместе с людьми приходилось постоянно перемещаться и менять местоположение.

Тем не менее, хоть и кочуя с места на место, театр активно жил и развивался.

«У нас были шикарные спектакли, мы выступали в костюмах на улице – с музыкой, прыжками через горящие препятствия, с джигитовкой, каждый сценарий был продуман», – отмечает Анна.

В основу сюжета постановок ложились классические известные сказки, к примеру «Бременские музыканты», «Сказка о славном Петушке и хитрой Лисе». Костюмы с тех выступлений Анна хранит по сей день. Два года назад «Чардаш» лишился последнего участка земли в Москве, а артисты и хозяйка конюшни, соответственно, места работы. Жить в российской столице без работы театральной труппе из животных стало невыносимо тяжело. Так родилось решение на постоянное место жительства перебраться в Псковскую область.

Из столицы – в деревню

Дом в живописном месте под Опочкой – в деревне Марково – Анна Теплова купила ещё в далёком 1989 году. «Мы приезжали на лето, как на дачу, – рассказывает Анна. – Время от времени привозили сюда лошадь и ослика». После того как лишились последней конюшни, оставшиеся со спектаклей деньги вложили в коневозку на 12 голов и решились на переезд. В деревне был только дом и голое поле.

«Воды нет, дров нет, конюшни нет, вода – в озере, дрова – в лесу, – делится москвичка своими первыми впечатлениями о жизни в деревне. – Взяли осла и повезли воду с озера, взяли коня и повезли брёвна для конюшни, камни для фундамента. Казалось, что я участник какого-то романа, удивительного фильма или книги».

Друзья помогли построить каркас для конюшни, туда и поставили всех лошадей. Достроить её до конца до сих пор не получается из-за нехватки времени – всё время уходит на уход за животными. А ещё и денники нужны для лошадей, и конюх, который бы занимался животными, но пока, как говорит Анна, такого человека не найти.

Большая дружная семья

Вместе с Анной в псковскую деревню переехали семь лошадей, два пони, три ослика и один мул, а также театральные козы, гуси, кошка, собака, петух.

«Они все принимали участие в театральных выступлениях, – вспоминает Анна. – Театр у нас конный, потому что лошадей больше и упор весь на лошадей, но остальные животные тоже участвуют в представлениях». Есть среди лошадок и звёзды кино: пять из них снимались в русском сериале «Карамболь».

Как живётся большой театральной семье четвероногих в псковской глубинке? Анна рассказала, что здесь она познакомилась с Псковским детским фондом. Заключили договор, который позволяет детям посещать конюшню и заниматься с животными бесплатно.

«Мы готовы заниматься с детьми из многодетных и малообеспеченных семей», – отмечает Анна и добавляет, что мечтает поставить с детьми какой-нибудь спектакль.

Но пока конный театр организует для туристов походы верхом на лошадях по красивым местам в деревне Марково, в окрестностях турбазы «Алоль». Для новичков конные прогулки организуют с сопровождающим. Большой популярностью у туристов пользуется езда на осликах – родители ведут осла, а ребёнок сидит верхом.

«Идём от Марково до озера Боровно, в окрестностях турбазы «Алоль» тоже есть свои маршруты», – поясняет хозяйка конюшни.

Есть маршруты и длиннее – до Синовино и Аргейково. В прошлом и этом годах для желающих москвичи провели несколько походов, ведь они опытные «походники».

Анна рассказала, что раньше они вместе с друзьями-театралами во время летнего отпуска собирались в экспедиционный поход на лошадях, который длился две недели.

«Мы шли две недели каждый год, доходили до определённого места и возвращались в Москву на коневозке, потом на следующий год снова приезжали на то место и шли две недели», – поделилась Анна.

За шесть лет таких походов им удалось добраться от Москвы до Псковской области.

«Мы можем организовать однодневные и многодневные походы, – отметила Анна. – Но желающих на многодневные походы пока нет, потому что это требует определённого опыта».

Помимо этого, на конюшне можно пообщаться с домашними животными, посетить мастер-классы по дойке козы, по расчёсыванию кроликов и прядению из их шерсти, а также по седловке и запряжке лошадей. Столичные фанаты лошадей проводят в псковской глубинке экскурсии, где рассказывают истории о коневодстве в России.

Смотрите видеосюжет о московской конезаводчице и её жизни в деревне. Фоторепортаж можно посмотреть здесь >>>.