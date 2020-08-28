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Общество

142 псковских подростка направлены на консультацию к врачу-наркологу

За 1-е полугодие 2020 года 142 подростка направлено на консультацию к врачу-наркологу, рассказала консультант отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ирина Федорова на заседании антинаркотической комиссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе заседания была рассмотрена организация работы по профилактике употребления психоактивных веществ, наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Пскова, учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Комиссия провела 24 заседания, на которых было рассмотрено 1092 дела.  По итогам рассмотрения дел, в соответствии с требованиями Кодекса РФ об административных правонарушениях, привлечены к административной ответственности: 33 подростка за употребление и распитие спиртных напитков, 27 законных представителей несовершеннолетних за употребление и распитие спиртных напитков подростками, не достигшими возраста административной ответственности (до 16 лет), 9 граждан за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ, 12 подростков за нарушение установленного федеральным законодательством запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах и ни одного подростка за потребление наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача. 

С подростками, привлеченными к административной ответственности, проведена первичная профилактическая работа, оказана консультативная помощь или специализированная стационарная помощь врачами-наркологами и психологами детского отделения наркологического диспансера Псковской области.

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