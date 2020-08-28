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Общество

Родительские собрания в школах переведут в онлайн-режим

Школы в этом году не будут доступны для родителей, только при необходимости, а собрания переходят в онлайн-режим, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская. об этом пишет РИА Новости.

«Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, то бишь они не будут доступны для родителей, и родители туда попадут только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», - сказала Яновская на заседании комитета по охране здоровья.

Как сообщила Яновская, по новым нормам на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра. В случае выявления коронавирусной инфекции у ребенка или педагога сработает система экстренного оповещения.

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