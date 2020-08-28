В 2,5 раза снизился уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области

13:57, 28 августа 2020, ПАИ

В Псковской области в 2,5 раза снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 28 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас максимальный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией был 596 случаев за неделю. Сейчас эта заболеваемость снизилась в 2,5 раза. Тем не менее на прошлой и позапрошлой неделях мы имели ощутимый прирост заболеваемости. На 32 неделе было зарегистрировано 147 случаев, на 33 – 234 случая, на 34 – 243 случая», – сказал главный санитарный врач Псковской области.

Александр Нестерук также отметил, что с начала недели в Псковской области зарегистрировано 123 новых случая заболевания коронавирусом. Это меньше, чем на прошлой неделе, уточнил он.