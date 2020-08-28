У 346 жителей Псковской области есть иммунитет к коронавирусу

13:56, 28 августа 2020, ПАИ

Иммунитет к коронавирусу есть у 346 жителей региона, или 5,2% населения. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 августа.

Александр Нестерук отметил, что в регионе коэффициент распространения инфекции держится на уровне 0,85.

«Пока два из трёх показателей не могут нам позволить перейти на третий этап снятия ограничений», - добавил главный санитарный врач, отметив, что иммунитет к коронавирусу имеют 346 жителей Псковской области.