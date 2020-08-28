Работу игровых комнат и уличных батутов разрешат в Псковской области
Работу детских игровых комнат и уличных батутов разрешат в Псковской области. С такой инициативой выступил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперштаба 28 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Работу аттракционов разрешат с ограничениями и требованиями в виде постоянной дезинфекции поверхностей, масок и обработки рук.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание, что подобные послабления вводятся с тем, чтобы поддержать малый бизнес. «Это не значит, что родителям нужно свободно отпускать своих детей на батуты, если есть возможность, лучше воздержаться. Также лучше воздержаться от массовых праздников и дней рождения в игровых комнатах. Нет таких помещений, которые могли бы развести детей, отделив их друг от друга», - заметил губернатор.