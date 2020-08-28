Для прибывающих в ПсковГУ иностранцев создали обсерватор

14:04, 28 августа 2020, ПАИ

Обсерватор создали для прибывающих в ПсковГУ иностранцев. Об этом рассказала проректор ПсковГУ Ольга Серова во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 августа.

Ольга Серова выразила надежду на то, что все ограничения позволят нормально организовать учебный процесс.

«На случай коронавируса был создан обсерватор для иностранцев, прибывающих в Псков», - отметила Ольга Серова.

Новый учебный год в вузе начнётся с учетом ограничений Роспотребнадзора. В частности, была создана рабочая группа по подготовке корпусов, отдельный режим введен в кампусе общежитий. Все студенты будут обеспечены масками. Перед входом в вуз будет организована термометрия, входы и выходы разделены для соблюдения социальной дистанции и исключения пересечения потоков.