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Общество

Для прибывающих в ПсковГУ иностранцев создали обсерватор

Обсерватор создали для прибывающих в ПсковГУ иностранцев. Об этом рассказала проректор ПсковГУ Ольга Серова во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 августа.

Ольга Серова выразила надежду на то, что все ограничения позволят нормально организовать учебный процесс.

«На случай коронавируса был создан обсерватор для иностранцев, прибывающих в Псков», - отметила Ольга Серова.

Новый учебный год в вузе начнётся с учетом ограничений Роспотребнадзора. В частности, была создана рабочая группа по подготовке корпусов, отдельный режим введен в кампусе общежитий. Все студенты будут обеспечены масками. Перед входом в вуз будет организована термометрия, входы и выходы разделены для соблюдения социальной дистанции и исключения пересечения потоков.

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