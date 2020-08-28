13-летнюю велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Пскове
13-летнюю велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Дорожная авария произошла на улице Индустриальной 28 августа около двух часов дня.
Водитель автомобиля Nissan сбил 13-летнюю девочку-велосипедистку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. После столкновения ребенок упал под автомобиль Mitsubishi. Девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Также там находится начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.