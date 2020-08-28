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13-летнюю велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Пскове

  • Велосипедистку сбили на пешеходном переходе
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистку сбили на пешеходном переходе
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистку сбили на пешеходном переходе
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистку сбили на пешеходном переходе
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистку сбили на пешеходном переходе
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистку сбили на пешеходном переходе
    Фото: ПАИ
  • Велосипедистку сбили на пешеходном переходе
    Фото: ПАИ

13-летнюю велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожная авария произошла на улице Индустриальной 28 августа около двух часов дня.

Водитель автомобиля Nissan сбил 13-летнюю девочку-велосипедистку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. После столкновения ребенок упал под автомобиль Mitsubishi. Девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Также там находится начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

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