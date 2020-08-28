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Общество

Россельхознадзор не пустил в Псковскую область 800 кг мясных консервов

Фото пресс-службы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В Псковской области 28 августа сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям предотвратили ввоз восьми центнеров небезопасных мясных консервов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба ведомства.

При проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок было обнаружено 800 килограммов мясных консервов, которые перемещались из Республики Беларусь в Псков.

Фото пресс-службы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

 

В ходе ветеринарно-санитарного досмотра государственный инспектор управления установил, что данная продукция не имеет ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товара. Производителем на маркировочных этикетках указано ООО «Бетпак». В отношении данного предприятия Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции в Российскую Федерацию с 28 июля 2019 года в связи с повторным тестированием ДНК курицы в консервах из говядины.

 

Фото пресс-службы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

 

Перемещение восьми центнеров мясных консервов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, груз вернули в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

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