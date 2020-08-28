Спортшкола олимпийского резерва по плаванию «Барс» в Пскове откроется 1 сентября

14:26, 28 августа 2020, ПАИ

В Пскове спортшкола олимпийского резерва по плаванию «Барс» откроется 1 сентября. Как сообщила директор школы Татьяна Куваева, в связи с эпидемиологической обстановкой бассейн будет работать с соблюдением всех санитарных мер: в частности, на входе у посетителей и сотрудников будет осуществляться проверка термометрии, а также обработка рук физраствором. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В помещениях уже установлены четыре рециркулятора: два — в вестибюле, один — в медкабинете и еще один в канцелярии, где осуществляется оплата абонементов. Кроме того, по всему спорткомплексу обеспечено соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки.

Руководство школы получило акт проверки вентиляции — проведена ревизия, наружная и внутренняя очистка воздуховодов, пылеуловителей, фильтров от пыли и отложений вентиляционных систем. Указанные воздуховоды систем вентиляции находятся в чистом, исправном состоянии, дефектов не обнаружено, пригодны к дальнейшей эксплуатации.

В малом бассейне открывается 31 физкультурно-оздоровительная группа для детей от 5 до 8 лет, в большом — 9 групп для детей в возрасте от 9 до 17 лет.

Также в этом году МБУ «СШОР по плаванию «Барс» открыло двери для 462 спортсменов, проходящих спортивную подготовку в учреждении.

С 1 сентября группы будут заниматься по расписанию.

«К сожалению, в связи с необходимостью осуществлять дезинфекцию помещений и контактных поверхностей после каждого занятия и ограничением количества занимающихся в одной группе сократилось количество групп, а также количество детей в одной группе. Поэтому в этом сезоне невозможно принять всех желающих», - заключила Татьяна Куваева.