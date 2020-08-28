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Общество

Число заражений коронавирусом может вырасти в Псковской области с началом осени

В Псковской области с началом осени может вырасти число заражений коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 28 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук сообщил, что последние четыре дня отмечается некоторое снижение заболевания. «Но до этого был рост заболеваемости, что не может не настораживать, с учётом того, что мы приближаемся к достаточно сложному периоду времени – сентябрю, когда у нас начнут формироваться детские коллективы и возникнут дополнительные сложности и возможности для распространения любых вирусных инфекций, в том числе коронавирусной», – отметил он.

Главный санитарный врач региона также сообщил, что уже порядка 33 тысяч человек столкнулись с коронавирусной инфекцией в Псковской области. «Большая часть из них это люди, которые не знали о своём заболевании и переболели в лёгкой форме или в форме носительства», – отметил Александр Нестерук и добавил, что такие люди продолжают посещать общественные места.

Он подчеркнул, что на эпидемиологической ситуации продолжает негативно отражаться отказ части населения от ношения масок, в том числе в транспорте, магазинах, учреждениях сферы услуг.

«Поэтому считаю необходимым активизировать проверки соблюдения масочного режима в учреждениях обслуживания и на транспорте, а также продолжить разъяснительную работу среди населения о важности применения защитных средств в целях профилактики коронавирусной инфекции», – заключил Александр Нестерук.

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