Законодательство по охране памятников в целом выстроено — эксперт

15:07, 28 августа 2020, ПАИ

Оснований для революционных изменений федерального законодательства в сфере охраны культурного наследия нет, считает руководитель Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексей Калиненко.

«В регионе всегда найдется работа по улучшению нормативно-правовых актов, которые можно улучшить. Мы в свою очередь занимаемся улучшением нашей нормативно-правовой базы, в частности в части разработки наших локальных проектов, наших зон охраны, наших исторических поселений, требований к градостроительной деятельности», - отметил Калиненко в эфире ПАИ-live.

«Если касаться федерального законодательства, то в общем и целом на сегодняшний день система выстроена, на мой взгляд. Отдельные улучшения, конечно, напрашиваются, но для каких-то революционных изменений я оснований пока не вижу. Политика государства в области сохранения сегодня ясна и четко прослеживается», - сказал руководитель НПЦ.