0
16:36
ПАИ-live познакомит псковичей с краеведом Александром Окуневым
15:26
Тёплый сентябрь прогнозируют метеорологи в Псковской области
15:02
Михаил Ведерников оценил готовность Моглинской школы к началу учебного года
15:02
Руки мастеров — ПАИ-live c директором НПЦ по охране и использованию памятников Псковской области
14:33
Печать Псковской феодальной республики XV века нашли псковские археологи
14:08
Не менее 33 тысяч человек в Псковской области переболели COVID-19
13:54
В Псковской области остаются активными четыре вспышки коронавируса
Еще новости
Общество

НПЦ по охране памятников Псковской области отреставрировал более десяти объектов

Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области за последние три года отремонтировал и отреставрировал более десяти объектов, рассказал в эфире ПАИ-live директор НПЦ Алексей Калиненко.

«Три года назад НПЦ занимался исключительно обеспечением сфер государственной охраны, каких-то значимых проектов и значимых работ, за исключением нормативной градостроительной документации. Сейчас мы расширили нашу сферу на проектировочную и производственную. Мы начали делать проекты реставрации объектов культурного наследия, проводить реставрационные работы на объектах культурного наследия, чего не делалось за предыдущие 20 лет. На сегодняшний день у нас за плечами с десяток отремонтированных и отреставрированных объектов», - отметил эксперт.

В частности, «за плечами» НПЦ работы на монументе «Ледовое побоище», на Гремячей башне, в Приказных палатах Псковского кремля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ПАИ-live познакомит псковичей с краеведом Александром Окуневым
28 августа 2020
ПАИ-live познакомит псковичей с краеведом Александром Окуневым
Тёплый сентябрь прогнозируют метеорологи в Псковской области
28 августа 2020
Тёплый сентябрь прогнозируют метеорологи в Псковской области
Михаил Ведерников оценил готовность Моглинской школы к началу учебного года
28 августа 2020
Михаил Ведерников оценил готовность Моглинской школы к началу учебного года
Руки мастеров — ПАИ-live c директором НПЦ по охране и использованию памятников Псковской области
28 августа 2020
Руки мастеров — ПАИ-live c директором НПЦ по охране и использованию памятников Псковской области
Печать Псковской феодальной республики XV века нашли псковские археологи
28 августа 2020
Печать Псковской феодальной республики XV века нашли псковские археологи
Не менее 33 тысяч человек в Псковской области переболели COVID-19
28 августа 2020
Не менее 33 тысяч человек в Псковской области переболели COVID-19
В Псковской области остаются активными четыре вспышки коронавируса
28 августа 2020
В Псковской области остаются активными четыре вспышки коронавируса
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
28 августа 2020
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Идет загрузка...