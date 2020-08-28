НПЦ по охране памятников Псковской области отреставрировал более десяти объектов

15:31, 28 августа 2020, ПАИ

Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области за последние три года отремонтировал и отреставрировал более десяти объектов, рассказал в эфире ПАИ-live директор НПЦ Алексей Калиненко.

«Три года назад НПЦ занимался исключительно обеспечением сфер государственной охраны, каких-то значимых проектов и значимых работ, за исключением нормативной градостроительной документации. Сейчас мы расширили нашу сферу на проектировочную и производственную. Мы начали делать проекты реставрации объектов культурного наследия, проводить реставрационные работы на объектах культурного наследия, чего не делалось за предыдущие 20 лет. На сегодняшний день у нас за плечами с десяток отремонтированных и отреставрированных объектов», - отметил эксперт.

В частности, «за плечами» НПЦ работы на монументе «Ледовое побоище», на Гремячей башне, в Приказных палатах Псковского кремля.