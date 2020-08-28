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Общество

План работы НПЦ по охране памятников Псковской области на 2021 год уже сформирован — Алексей Калиненко

План работы Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области на 2021 год уже сформирован, сообщил директор НПЦ Алексей Калиненко в эфире ПАИ-live.

«В 2021 году у нас полным-полно работы, огромные объемы, мы на себя взяли огромные обязательства в части и госохраны, и содействия госохране, и в части проектной деятельности, научно-проектной деятельности по объектам», - отметил он. 

В частности, в следующем году продолжится работа по разработке объединенной зоны охраны памятников истории и культуры города Пскова, куда вошло более 200 объектов.

«Под все 200 объектов мы разрабатываем объединенную зону охраны. Это грандиозная работа, громадная, которая займет все два года», - отметил Калиненко.

«Мы в этой работе открыты, плотно сотрудничаем с общественностью, информируем обо всем, что происходит в части работы по данному проекту. Это не секрет. Мы планируем в дальнейшем обсуждать это, выносить на общественное обсуждение, для чего предлагаем создать общественную рабочую группу, на которой будут обсуждаться наши проектные предложения, будут учитываться предложения общественности, ее замечания», - заявил руководитель НПЦ.

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