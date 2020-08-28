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Общество

Власти Пскова через суд заставят подрядчика устранить недочеты при реконструкции Ботанического сада

Управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова подготовило пакет документов для подачи искового заявления в Арбитражный суд Псковской области с целью обязать подрядную организацию устранить недочеты, допущенные той при реконструкции Ботанического сада. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее управление выступало заказчиком по благоустройству двух пешеходных тротуаров в Ботаническом саду, пролегающих с обеих сторон стены Окольного города, от Октябрьского проспекта до улицы Советской. Работы шли по программе «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Срок завершения работ — конец 2018 года. При этом подрядчик гарантировал своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение последующих 5 лет — то есть в период гарантийной эксплуатации объекта.

Но в июне 2020 года в управление строительства и капитального ремонта поступило сообщение псковича о плохом креплении бордюрного камня. По итогам рассмотрения этого обращения была организована работа специальной выездной комиссии, которая обнаружила, что в Ботаническом саду на внешнем тротуаре от стены Окольного города, в районе второго столба наружного освещения от Октябрьского проспекта, имеется небольшое ослабление крепления бордюрного камня и увеличенные зазоры между брусчаткой.

По итогам работы специальной выездной комиссии была направлена претензия подрядной организации, но та отказалась устранять выявленные недостатки, заявив, что это не гарантийный случай. Теперь управление строительства и капитального ремонта собирается обязать подрядчика выполнить свои гарантийные обязательства через суд.

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