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Общество

Тёплый сентябрь прогнозируют метеорологи в Псковской области

Тёплый сентябрь прогнозируют метеорологи в Псковской области. Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. Месячная сумма осадков - 90-130% от нормы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В первой половине месяца преобладающие ночные температуры воздуха ожидаются в пределах +8…+13 градусов, днём ожидается от +16 до +21 градуса. В отдельные дни воздух может прогреться до +23 градусов.

Во второй половине месяца ночные температуры воздуха ожидаются в пределах +5…+10 градусов, в отдельные ночи возможно понижение температуры до +3…+6 градусов, днём ожидается от +11 до +16 градусов. Во второй половине месяца в отдельные ночи возможны заморозки от 0 до -1 градуса.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

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