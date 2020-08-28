Тёплый сентябрь прогнозируют метеорологи в Псковской области

15:26, 28 августа 2020, ПАИ

Тёплый сентябрь прогнозируют метеорологи в Псковской области. Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. Месячная сумма осадков - 90-130% от нормы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В первой половине месяца преобладающие ночные температуры воздуха ожидаются в пределах +8…+13 градусов, днём ожидается от +16 до +21 градуса. В отдельные дни воздух может прогреться до +23 градусов.

Во второй половине месяца ночные температуры воздуха ожидаются в пределах +5…+10 градусов, в отдельные ночи возможно понижение температуры до +3…+6 градусов, днём ожидается от +11 до +16 градусов. Во второй половине месяца в отдельные ночи возможны заморозки от 0 до -1 градуса.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.