Проект «Прогулки по Пскову» стартует на сайте ПАИ

17:07, 28 августа 2020, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации стартует проект «Прогулки по Пскову», автором которого стал краевед Александр Окунев.

В эфире проекта ПАИ-live 28 августа Окунев рассказал о себе. По его словам, он приехал из Петрозаводска. «В своё время объехал всю Карелию, побывал в таких замечательных городах, как Сегежа, Костомукша. Но по работе пришлось переехать в Псков. Ну а поскольку переехал, то здесь обнаружил огромное количество памятников, для меня это было удивительно. Для меня первое, чему я удивился, это стена, пронзающая весь город, стена Окольного города, где Летний сад. Это было для меня удивлением, открытием, и мне это очень понравилось, впечатлило. И когда мне предложили переехать по работе в Псков, я не отказался, сказал: «Да, это здорово, это интересно», - рассказал краевед.

Кроме того, он заявил, что в течение года не занимался историей Пскова, поскольку «было не до этого». Окунев отметил, что ему нужно было вникнуть в работу из-за нового места. С 2008 года краевед начал изучать историю города, создал первую группу в социальных сетях.

При этом Александр Окунев подчеркнул, что не занимался краеведением в Петрозаводске.

«Я окончил исторический факультет Петрозаводского университета в 1994 году. Я работал несколько лет в краеведческом музее, в общей сложности это два года было. Больше с историей меня так или иначе не связывало. В своё время я учился в аспирантуре и учился по специальности не столько история, а этнология», - заключил Окунев.