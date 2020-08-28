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Общество

На средства нацпроекта на дороге Новгородка - Пушкинские Горы удвоили количество барьерных ограждений

Завершена установка и замена оцинкованного металлического барьерного ограждения на автодороге Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы проводили специалисты АО «КТЦ «Металлоконструкция»» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контракта составила около 20 млн рублей. На эти средства подрядная организация демонтировала 3,2 тысячи погонных метров старого ограждения, которое не соответствовало современным требованиям. Затем были восстановлены обочины с добавлением песчано-гравийной смеси. Нового ограждения стало в два раза больше - 7,2 тыс. пог. метров. Оно появилось также в потенциально опасных местах с насыпью более 2,5 метра.

В работе было задействовано около 10 человек и 5 единиц техники: сваебойная установка, 2 КамАЗа, каток и грейдер.

Барьерное ограждение — конструктивный элемент автомобильной дороги, предназначенный для предотвращения съезда транспортного средства с обочины, воспрепятствования несанкционированному выходу пешеходов на дорогу и ее переходу в неположенном месте.

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