Псковский краевед: Я занимаюсь популяризацией истории города

17:14, 28 августа 2020, ПАИ

Популяризацией истории Пскова занимается краевед Александр Окунев. Об этом он рассказал в эфире проекта ПАИ-livе 28 августа.

Александр Окунев сообщил, что в университете он занимался изучением севернорусского крестьянства.

«Будучи по образованию историком, очень сложно не заняться историей здесь, в Пскове», - добавил Окунев.

Когда Александр Окунев приехал в Псков, он обратил внимание на местных историков, краеведов, в первую очередь на работы псковского краеведа Натана Левина.

«В первый год знакомился, чтобы понять, что из себя представляет Псков, были общие познания, но ничего детального об этом городе я не знал», - рассказал Александр Окунев, добавив, что ему интересно было заняться гражданской архитектурой Пскова.

«Мне показалось интересным создать группу в соцсетях, где размещались фотографии существующих памятников гражданской архитектуры и краткая история о них, которую писали, опираясь на данные того же Натана Левина», - отметил Окунев.

Александр Окунев добавил, что и по сей день занимается популяризацией истории Пскова, поскольку из-за своего рода занятия у него нет возможности бывать в архивах и библиотеках.

«Я беру две-три статьи археологов и пересказываю более доступным языком, иногда добавляя к этому карту, - рассказал спикер. – Это наглядно и даёт понять, где и что находилось».

Отметим, что на сайте ПАИ в сентябре стартует проект «Прогулки по Пскову».