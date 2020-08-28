Псковский краевед: Я занимаюсь популяризацией истории города
Популяризацией истории Пскова занимается краевед Александр Окунев. Об этом он рассказал в эфире проекта ПАИ-livе 28 августа.
Александр Окунев сообщил, что в университете он занимался изучением севернорусского крестьянства.
«Будучи по образованию историком, очень сложно не заняться историей здесь, в Пскове», - добавил Окунев.
Когда Александр Окунев приехал в Псков, он обратил внимание на местных историков, краеведов, в первую очередь на работы псковского краеведа Натана Левина.
«В первый год знакомился, чтобы понять, что из себя представляет Псков, были общие познания, но ничего детального об этом городе я не знал», - рассказал Александр Окунев, добавив, что ему интересно было заняться гражданской архитектурой Пскова.
«Мне показалось интересным создать группу в соцсетях, где размещались фотографии существующих памятников гражданской архитектуры и краткая история о них, которую писали, опираясь на данные того же Натана Левина», - отметил Окунев.
Александр Окунев добавил, что и по сей день занимается популяризацией истории Пскова, поскольку из-за своего рода занятия у него нет возможности бывать в архивах и библиотеках.
«Я беру две-три статьи археологов и пересказываю более доступным языком, иногда добавляя к этому карту, - рассказал спикер. – Это наглядно и даёт понять, где и что находилось».
Отметим, что на сайте ПАИ в сентябре стартует проект «Прогулки по Пскову».