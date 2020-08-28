Краевед: В Пскове – лояльные историки

17:26, 28 августа 2020, ПАИ

«В Пскове живут лояльные люди и лояльные историки», - высказал мнение псковский краевед Александр Окунев в эфире проекта ПАИ-livе 28 августа.

Краевед рассказал, что все открытия сделали до него, а он занимается только популяризацией информации, которую находит уже в опубликованных историками статьях и книгах.

Псковский краевед отмечает снисходительное отношение к своей деятельности. «Особо критических замечаний нет, но периодически бывает, кто-то что-то подсказывает, идёт обмен знаниями с местными археологами, я с ними встречаюсь и прихожу на раскопки», – говорит он.

«Мне не приходилось лично встречать критику, – добавляет краевед. – Может быть, это обсуждается где-то за моей спиной, но мне не передавали».

Отметим, что на сайте ПАИ в сентябре стартует проект «Прогулки по Пскову».