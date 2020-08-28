Около 600 нуждающихся школьников Псковской области собрали к новому учебному году

16:35, 28 августа 2020, ПАИ

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К новому учебному году собрали 600 нуждающихся школьников Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Псковской области завершилась акция «Собери ребенка в школу», цель которой - помочь малообеспеченным семьям и семьям в трудной жизненной ситуации собрать детей в школу, обеспечив их необходимыми для учебы принадлежностями и товарами.

В акции приняли участие активисты партии «Единая Россия», депутаты различных уровней, члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, ОПФР по Псковской области, неравнодушные граждане. Они перечисляли денежные пожертвования, приобретали канцелярские принадлежности, тетради, которыми комплектовались школьные наборы, передавали школьные принадлежности в Псковский детский фонд и в школы для учеников, которым такая помощь необходима.

Благодаря участникам акции «Собери ребенка в школу» поддержку получили 213 семей области, в которых воспитывается около 600 детей.

«Подводя итоги акции «Собери ребенка в школу», мы прежде всего хотим поблагодарить всех неравнодушных жителей Псковской области, а также коллективы учреждений, организаций и предприятий, которые присоединились к этому проекту. Вместе нам удалось сделать очень важную и полезную работу – мы оказали помощь сотням детей из многодетных и малообеспеченных семьей региона, помогли обеспечить их самыми необходимыми школьными принадлежностями и канцелярскими товарами. И в преддверии нового учебного года мы желаем всем ребятам успешной учебы, новых интересных открытий и, конечно, здоровья», - отметил руководитель региональной общественной приемной «Единой России», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.