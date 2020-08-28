ПАИ-live познакомит псковичей с местным краеведом

16:36, 28 августа 2020, ПАИ

В сентябре на сайте Псковского агентства информации стартует новый проект - «Прогулки по городу» с Александром Окуневым.

Известный псковский историк, краевед и градозащитник будет рассказывать о памятниках архитектуры: утраченных и существующих, указывать на исторические неточности, рассказывать про городские легенды и предания.

Но для начала мы познакомим вас с самим Александром. Сегодня в 17:00 стартует ПАИ-live. Мы зададим много интересных вопросов нашему гостю.