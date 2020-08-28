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Общество

ПАИ-live познакомит псковичей с местным краеведом

В сентябре на сайте Псковского агентства информации стартует новый проект - «Прогулки по городу»  с Александром Окуневым. 

Известный псковский историк, краевед и градозащитник будет рассказывать о памятниках архитектуры: утраченных и существующих, указывать на исторические неточности, рассказывать про городские легенды и предания.

Но для начала мы познакомим вас с самим Александром. Сегодня в 17:00 стартует ПАИ-live. Мы зададим много интересных вопросов нашему гостю. 

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