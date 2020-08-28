0
15:36
Публикуем видео с места ДТП в Пскове, где сбили 13-летнюю девочку
14:16
13-летнюю велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Пскове
11:23
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
09:50
Год условно получил житель Пустошки за угон автомобиля
07:48
Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где погибли два человека
00:17
Два человека погибли в ДТП в Великолукском районе
17:47
Два трупа обнаружили на месте пожара на швейной фабрике в Опочке
Еще новости
Происшествия

3 млн рублей со счёта умершего великолучанина пытался похитить житель Архангельской области

Фото УФСБ России по Псковской области.

Житель Архангельской области осуждён за попытку хищения более 3 млн рублей со счёта умершего великолучанина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФСБ России по Псковской области.

В марте 2019 года злоумышленники представили поддельное свидетельство о праве на наследство по закону и свидетельство о смерти. Они пытались присвоить более трёх миллионов рублей, сняв их со счёта жителя Великих Лук, официально признанного умершим и не имеющего наследников.

Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Публикуем видео с места ДТП в Пскове, где сбили 13-летнюю девочку
28 августа 2020
Публикуем видео с места ДТП в Пскове, где сбили 13-летнюю девочку
13-летнюю велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Пскове
28 августа 2020
13-летнюю велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Пскове
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
28 августа 2020
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
Год условно получил житель Пустошки за угон автомобиля
28 августа 2020
Год условно получил житель Пустошки за угон автомобиля
Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где погибли два человека
28 августа 2020
Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе, где погибли два человека
Два человека погибли в ДТП в Великолукском районе
28 августа 2020
Два человека погибли в ДТП в Великолукском районе
Два трупа обнаружили на месте пожара на швейной фабрике в Опочке
27 августа 2020
Два трупа обнаружили на месте пожара на швейной фабрике в Опочке
В Опочке следователи работают на месте пожара на кожгалантерейной фабрике
27 августа 2020
В Опочке следователи работают на месте пожара на кожгалантерейной фабрике

Идет загрузка...