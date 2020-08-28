3 млн рублей со счёта умершего великолучанина пытался похитить житель Архангельской области

16:59, 28 августа 2020, ПАИ

Житель Архангельской области осуждён за попытку хищения более 3 млн рублей со счёта умершего великолучанина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФСБ России по Псковской области.

В марте 2019 года злоумышленники представили поддельное свидетельство о праве на наследство по закону и свидетельство о смерти. Они пытались присвоить более трёх миллионов рублей, сняв их со счёта жителя Великих Лук, официально признанного умершим и не имеющего наследников.

Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно.