Почти 50% родителей высказались против медицинских масок в школах

18:01, 28 августа 2020, ПАИ

47 % опрошенных россиян, у которых есть дети школьного возраста, высказались против ношения учениками медицинских масок в школах. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Они обосновывают свою позицию тем, что «маска затрудняет работу лёгких» и «ребёнок не сможет сидеть несколько часов в маске».

37 % родителей считают ношение маски нужным, среди них 11 % респондентов согласны на средства индивидуальной защиты в том случае, если школа будет бесплатно их предоставлять, 26 % готовы обеспечивать детей масками самостоятельно.

Согласно опросу, 16 % родителей школьников не знают, следует ли настаивать на том, чтобы их ребёнок носил в школе маску.

Опрос был проведен в 264 населенных пунктах с 26 по 27 августа 2020 года. В нём приняли участие 1 000 россиян, имеющих детей-школьников.