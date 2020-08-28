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Общество

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»

В указ губернатора Псковской области «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внесены очередные изменения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 26 августа 2020 г. № 1543, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной – территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 13 августа 2020 г. № 1463» дополнить словами «, от 26 августа 2020 г. № 1543»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 сентября 2020 г.»;

3) в подпункте «а» подпункта 1 пункта 2:

а) в абзаце втором:

после слова «мероприятий» дополнить словами «(за исключением дискотек)»;

дополнить словами «, если иные требования к социальной дистанции и ношению средств индивидуальной защиты не определены актами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

«организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятий, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области;

мероприятия (за исключением досуговых, развлекательных), проводимые на открытом воздухе либо в помещении площадью не менее 400 квадратных метров, оборудованном посадочными местами,  и при соблюдении одновременно следующих условий:

имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятий, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области;

количество участников мероприятия не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест (при проведении мероприятия в помещении);»;

4) подпункт «в» подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«в) посещение гражданами ночных клубов (дискотек), иных развлекательных и досуговых заведений. Указанный запрет  не распространяется на случаи посещения:

таких организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей;

аттракционов, размещенных на территориях парков, скверов и других зон отдыха на открытом воздухе;

библиотек, музеев, музеев-заповедников, картинных и (или) художественных галерей, выставочных залов, кинотеатров, кинозалов, театров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, а также помещений организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих концертную деятельность, проведение культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий;»;

5) подпункт «а» подпункта 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«а) соблюдать социальную дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе при посещении объектов религиозных организаций, на территориях, прилегающих к зданиям религиозных организаций (прихрамовых территориях), в иных общественных местах и общественном транспорте (за исключением легкового такси), если иное не определено актами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;»;

6) абзац второй подпункта «е» подпункта 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«носить одноразовые маски, или многоразовые маски, или респираторы в общественном транспорте, включая легковое такси, в местах приобретения товаров, работ, услуг (в том числе в объекте предприятия общественного питания, за исключением времени приема пищи), на работе при одновременном нахождении в помещении более одного гражданина, в иных общественных местах в случае невозможности соблюдения социальной дистанции до других граждан, предусмотренной подпунктом «а» настоящего подпункта, если иное не определено актами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;»;

7) подпункт «е» подпункта 7 пункта 2 признать утратившим силу;

8) подпункт «в» подпункта 14 пункта 2 признать утратившим силу;

9) подпункт 22 пункта 2 дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:

«г) при проведении концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий выполнять подпункт 27 настоящего пункта;

д) не допускать проведение дискотек в объекте предприятия общественного питания;»;

10) в абзаце пятом подпункта «в» подпункта 23 пункта 2 слова «, а также перчаток» исключить;

11) в подпункте 27 пункта 2:

а) в абзаце первом слово «массовых» исключить;

б) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) обеспечение соблюдения между посетителями социальной дистанции не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения специальной разметки), если иное не определено актами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;»;

12) подпункт 28 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«28) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность аттракционов, размещенных на территориях парков, скверов и других зон отдыха на открытом воздухе, осуществлять такую деятельность с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего указа, а при использовании аттракционов надувных осуществлять такую деятельность с обязательным выполнением следующих дополнительных условий:

а) ограничивать допуск посетителей на аттракцион надувной из расчета не менее 5 квадратных метров площади игровой поверхности аттракциона на одного посетителя;

б) осуществлять учет посетителей аттракциона надувного путем фиксирования фамилии, имени, отчества (при наличии) одного  из родителей или лиц, сопровождающих несовершеннолетнего посетителя, и его контактных данных (номер телефона или адрес места жительства);

в) осуществлять обработку рук посетителей аттракциона надувного дезинфицирующим средством;

г) осуществлять дезинфекцию всех контактных поверхностей аттракциона надувного с кратностью обработки каждые 2 часа;»;

13) пункт 2 дополнить подпунктом 30 следующего содержания:

«30) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по организации досуга и развлечения несовершеннолетних в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях, осуществлять такую деятельность с обязательным выполнением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16.»;

14) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) при отсутствии необходимости воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.»;

15) в подпункте 1 пункта 12:

а) подпункт «в» после слов «стационарного типа» дополнить словами «(за исключением учреждений социального обслуживания стационарного типа малой вместимости)»;

б) подпункт «д» после слов «стационарного типа» дополнить словами «(за исключением учреждений социального обслуживания стационарного типа малой вместимости)».

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы  об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» следующие изменения:

1) подпункт «а» подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«а) в части соблюдения подпункта «а» подпункта 1 пункта 2 Указа № 30-УГ в отношении публичных мероприятий;»;

2) подпункт «е» подпункта 6 изложить в следующей редакции:

«е) в части соблюдения подпункта 30 пункта 2, пункта 3.2 Указа   № 30-УГ;»;

3) в подпункте «в» подпункта 22 слово «стационарных» исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу с 29 августа 2020 г.

Губернатор области М. Ведерников

 

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