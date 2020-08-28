60 школьникам из Псковской области вручили портфели от Детского фонда

23:31, 28 августа 2020, ПАИ

Собрать помощь удалось благодаря акции «Здравствуй, школа!».

Дети из городской и четырёх деревенских школ Новоржевского района получили первые ранцы со всеми необходимыми канцелярскими товарами, а родители смогли выбрать одежду, обувь и игрушки для своих детей.

Средства на приобретения рюкзаков и канцелярских товаров Детский фонд начал собирать с июля. К благотворительной акции «Здравствуй, школа!» присоединялись представители бизнеса, частные лица из Пскова, из городов России и Австрии.

«Большое спасибо всем неравнодушным людям, которые помогают нашим детям начать учебный год со всем необходимым! Это неоценимая помощь!» – поблагодарила участников акции учительница одной из деревенских школ.

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Отдельное спасибо фонд говорит Паскаль Вайер – президенту благотворительной ассоциации «Маленькие сердца», которая на сайте организации запустила сбор средств на подготовку к школе нуждающихся детей из Псковской области.

Волонтёры, которые отправились в поездку, – участники проекта «Учись, студент!», реализуемого с использованием гранта президента РФ. Они помогали выдавать вещевую помощь в местном Доме культуры, дарить рюкзаки в центре социального обслуживания и в четырёх деревенских школах – Выборской, Дубровской, Жадрицкой и Вехнянской.

Детский фонд сердечно благодарит всех, кто помогал собирать в школу детей из нуждающихся семей Псковской области, в том числе волонтёров, которые регулярно принимают участие в организации и проведении мероприятий фонда.