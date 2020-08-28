Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»

23:01, 28 августа 2020, ПАИ

Активисты Тямшанской волости ознакомились с ходом строительства завода «Титан-Полимер». Делегацию сопровождала глава сельского поселения Нина Николаева.

Генеральный директор завода Герман Петрушко провёл экскурсию по строительной площадке, рассказал о работе будущих технологических зон предприятия, экологичности производства и ходе набора персонала.

Сейчас на площадке идут последние приготовления к монтажу первой линии. Уже пришло оборудование из Германии, Великобритании и Италии. «Мы рассчитывали, что общие инвестиции в проект составят 13 млрд, а сегодня уже знаем, что сумма выросла до 19 млрд», – рассказал Герман Петрушко.

Руководитель предприятия отметил, завод с точки зрения экологической безопасности абсолютно безопасен. Это чистое производство, в котором соединены все самые передовые научно-технические решения с многоступенчатой системой контроля. «Никаких труб, никаких выбросов. Здесь только хозяйственно-бытовые отходы – вода. Отработанную воду будут принимать очистные сооружения: очищать, регенерировать и возвращать обратно на производство», – подчеркнул Герман Петрушко.

Особенно острый интерес тямшанские гости проявили к рабочим местам и подбору кадров. Их заверили, что приоритет при подборе персонала отдаётся жителям Тямши, Неелово и других ближайших территорий. Сейчас уже набрали 56 человек.

Директор предприятия также сообщил, что в данный момент идёт пересмотр средней зарплаты в сторону её увеличения.

«Она и так выше, чем в целом по региону. Мы понимаем, что есть специалисты, которые легко могут уходить и приходить. Чтобы этот момент исключить, сделать коллектив стабильным, мы хотим ещё больше улучшить условия», – пояснил Герман Петрушко. Он добавил, что предприятие своих работников обеспечит комфортными условиями труда: будет предоставлять корпоративный транспорт, спецодежду, питание в столовой, проводить медицинский контроль.

Как рассказал руководитель предприятия, кроме производственной зоны на территории завода планируется построить научно-технический центр.

«Мы хотим создать центр изучения материалов на основе полиэтилентерефталата и новых полимеров. Планируем, что здесь, на псковской площадке, будут работать специалисты из ведущего университета в области полимеров – из Кабардино-Балкарского университета, а также из Горного университета и ПсковГУ. Это может быть центр коллективного пользования, то есть любой институт или научный центр, которому интересно что-то проверить, встретиться с коллегами, что-то запустить в опытную партию, будет иметь туда доступ», – рассказал Герман Петрушко.

Глава сельского поселения Нина Васильевна, подводя итоги встречи, выразила общее мнение, отметив, что благодаря планомерной работе завода с населением мифы о предприятии развеялись, а псковичи перестали испытывать страх перед новым производством.

Многие из участников встречи проявили желание попасть на экскурсию после окончания стройки и полномасштабного запуска производства.